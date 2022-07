Deutsche Bank-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. So hat die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent zu verarbeiten. Ein Anteilsschein ist damit nur 8,26 EUR wert. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn Deutsche Bank rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund zehn Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese Grenze ist bei 7,53 EUR zu finden. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

