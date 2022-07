Düsseldorf - Am zweiten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn mit 2:1 gewonnen und sich mit nunmehr zwei Siegen in zwei Spielen auf Platz eins der Tabelle positioniert. Paderborn bleibt dank der hohen Tordifferenz aus dem ersten Spiel immerhin auf Rang zwei.



Der Kessel kochte dabei vor allem in der ersten Halbzeit: Düsseldorf war schon in der zweiten Minute durch Dawid Kownacki in Führung gegangen, Paderborns Felix Platte glich in der 21. Minute aus, bevor Rouwen Hennings für die Gastgeber die erneute Führung erzielte (30. Minute). Bei diesem Spielstand blieb es im zweiten Durchgang, wobei sich beide Mannschaften in einem Superspiel nichts schenkten und für Paderborn der Ausgleich drin gewesen wäre. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Darmstadt und Sandhausen endete ebenfalls 2:1.

