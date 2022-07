Der Social-Media-Konzern Snap hatte am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht. Am Freitag bricht die Aktie daraufhin um fast 40 Prozent ein. Eine harsche Analysenschelte von JPMorgan samt Doppel-Abstufung macht die Lage dabei nicht besser.Das gibt es nicht alle Tage: JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth hat sein Votum für die Snap-Aktie in einer Reaktion auf das schwache Zahlenwerk gleich um zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" gesenkt. Das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...