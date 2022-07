Münster (ots) -Sieben RichtigeDie Gewinnzahlen von der Ziehung in Helsinki für den 22. Juli lauten: 1, 11, 17, 19 und 33 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 7. Damit gehen 120 Millionen Euro Dänemark. Rekord! Nicht nur bei der Lotterie Eurojackpot, sondern auch dänischer Landesrekord für einen Lotteriegewinn.Der jüngste Treffer im ersten Rang liegt bereits acht Wochen zurück. Am 27. Mai erhielt ein Spielteilnehmer aus Bayern einen Betrag von 16,8 Millionen Euro. Ein dreistelliger Millionengewinn wurde bisher erst einmal bei der Lotterie Eurojackpot ausgeschüttet: Am 20. Mai gingen über 110 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen.Sechs deutsche Millionäre im zweiten RangGleich acht weitere Spieler trafen die Gewinnklassen 2. Nach dem es bereits in der Ziehung am 22. Juli einen Überlauf des Jackpots aus dem ersten Rang gegen hatte, wurde in der zweiten Gewinnklasse ein zusätzlicher Jackpot von 19 Millionen Euro ausgespielt. Daraus resultieren weitere Millionäre. Jeweils 2.985.189,10 Euro gehen nach Baden-Württemberg (2 x), Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Norwegen und Ungarn.In der dritten Klasse freuen sich weitere 18 Spielteilnehmer über jeweils 128.541,50 Euro.Rekord durch Produktänderung im MärzSeit März 2022, dem 10. Geburtstag, kann der maximal mögliche Jackpot auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen. Davor lag das Limit bei 90 Millionen Euro. Mit dem Dienstag gibt es seitdem eine zusätzliche zweite Ausspielung pro Woche. Der Jackpot rolliert innerhalb der Woche von einer Veranstaltung zur nächsten. Also von Dienstag zum Freitag. Von Freitag wieder zum Dienstag.Nächste Chance am kommenden DienstagDie nächste Chance auf einen Hauptgewinn bei der Lotterie Eurojackpot wartet bereits in der kommenden Woche. Am Dienstag (26. Juli) startet der Jackpot wieder mit zehn Millionen Euro. Die Spielteilnahme ist bis um 19 Uhr in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen.Pressekontakt:Axel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5279827