Per 21.07.2022, 00:43 Uhr wird für die Aktie Nvidia am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 169.92 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiter". Nvidia haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten ...

