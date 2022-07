CyberArk (NASDAQ: CYBR), der weltweit führende Anbieter im Bereich Identitätssicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2022 Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management1 als Leader (führender Anbieter) eingestuft wurde. Das Unternehmen wurde zum vierten Mal in Folge sowohl bei der Umsetzungsfähigkeit als auch bei der Vollständigkeit der Vision am höchsten eingestuft.

In dem Bericht heißt es: "Während die zentralen PAM-Produkte [Privileged Access Management] weiterhin wichtige Sicherheitstools bleiben, hat die veränderte Nachfrage auf dem Markt dazu geführt, dass der Fokus auf der Cloud liegt, von der SaaS-Bereitstellung von PAM-Tools bis hin zur Erweiterung der Funktionen für die Cloud-Sicherheit in PAM-Tools, einschließlich des Geheimhaltungsmanagements und CIEM [Cloud Infrastructure Entitlement Management]."

Die CyberArk Identity Security Platform wurde für dynamische Unternehmen entwickelt und bietet sicheren Zugriff für alle Identitäten von jedem Ort aus und auf eine Vielzahl von Ressourcen oder Umgebungen. Die Plattform stützt sich auf intelligente Berechtigungskontrollen und entspricht den unterschiedlichsten Anforderungen an die Identitätssicherheit, und das alles über ein einziges Verwaltungsportal mit einheitlicher Prüfung und kontinuierlicher Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen.

CyberArk unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung von Zero Trust durch die Anwendung des Prinzips der geringsten Berechtigung und setzt seine Innovationen in seinen selbst gehosteten Lösungen und dem wachsenden SaaS-Portfolio für die Bereiche Verwaltung des privilegierten Zugangs, Berechtigungssicherheit von Endgeräten, Geheimhaltungsmanagement und Sicherheit von privilegierten Cloud-Berechtigungen fort. Letzte Woche kündigte CyberArk neue Angebote im Bereich der Identitätssicherheit an, die sich an den Bedürfnissen der Kunden hinsichtlich der Absicherung einer wachsenden Zahl von Identitäten orientieren, die einen privilegierten Zugang, eine privilegierte Berechtigung und den Zugriff auf eine breite Palette von Geheimnissen erfordern. Die Ankündigungen umfassen CyberArk Secrets Hub, CyberArk Secure Cloud Access und Identity Security Intelligence, einen der grundlegenden gemeinsam genutzten Dienste der Plattform.

"Die Verwaltung von privilegierten Zugriffsrechten muss das Herzstück von Strategien für die Identitätssicherheit sein, damit Unternehmen ihre Defizite im Bereich der Cybersicherheit effektiv abbauen und ihre digitalen Geschäftsinitiativen sicher und effizient vorantreiben können", sagte Barak Feldman, Senior Vice President bei CyberArk. "Wir haben eine enorme Vertrauensbasis mit über 7.500 globalen Unternehmenskunden aufgebaut, die auf CyberArk als langfristigen Partner vertrauen. Die weltweit führenden Unternehmen nutzen unsere erweiterten Lösungen für das privilegierte Zugriffsmanagement als Teil unserer Identity Security Platform, um eine wachsende Zahl von menschlichen und maschinellen Identitäten in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen zu schützen. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden und Partnern durchgängig den Support, die Schulungen und die flexiblen Kauf- und Umsetzungsmodelle bieten können, die sie benötigen, um erfolgreich und sicherer zu sein."

Außerdem hat CyberArk vor kurzem Privileged Access Manager Self-Hosted Version 12.6 mit Verbesserungen bei der Zugangsdatenverwaltung, der Sitzungsverwaltung und der Bedrohungsanalyse sowie CyberArk Endpoint Privilege Manager für Linux auf den Markt gebracht.

Wenn Sie ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2022 für Privileged Access Management herunterladen möchten, besuchen Sie bitte folgende Website: https://www.cyberark.com/gartner-2022-mq-pam

