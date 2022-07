Bei der Win-Win Innovation Week von Huawei beschrieb Total Telecom die zentrale Rolle der Transformation der intelligenten Digitalisierung für die Schaffung von neuem Geschäftswert für Betreiberunternehmen.

Digitalisierung und Intelligenz erschließen neue Marktpotenziale und haben Wachstumsmotoren im Zuge der Transformation der Netzbetreiber geschaffen, berichtete Peng Song, President, Carrier BG Marketing and Solution Sales Dept. von Huawei, in seinem Vortrag bei der Win-Win Conference, und er stellte dar, wie Netzbetreiber die Transformation der intelligenten Digitalisierung auf drei Ebenen beschleunigen können.

Die intelligente digitale Transformation auf drei Ebenen beinhaltet, so Peng Song, die intelligente Digitalisierung von Dienstleistungen, Betrieb und Wartung sowie der Infrastruktur. Dies wird den Betreibern helfen, die drei primären Ziele Umsatzwachstum, Erlebnisverbesserung und Qualitäts- und Effizienzsteigerung zu verwirklichen.

"Auf der Grundlage der Transformationspraktiken von Huawei müssen wir Schlüsselszenarien anhand von Problembereichen auswählen, Wertschöpfung in einem Bereich erzielen und dann schrittweise auf zusätzliche Bereiche ausweiten", erläuterte Peng Song.

Wie Peng Song weiter ausführte, umfasst die Marketing-Transformation drei Phasen. Die erste Phase war die "Änderung des Arbeitsmodus", um die betriebliche Effizienz und das Benutzererlebnis zu verbessern. Die zweite Phase war die "Änderung des Entscheidungsfindungsmodells", bei der die Übersetzung des Produktwert in den geschäftlichen Nutzen für den Kunden maximiert wurde. Die dritte und letzte Phase war die "Befähigung zur Steigerung der Kapazitäten der Partner", bei der die internen Fähigkeiten dazu eingesetzt wurden, um die Industrie zu befähigen.

Zudem nutzte Huawei seine Erfahrung bei der Unterstützung der Transformation von mehr als 100 Betreiberunternehmen, um das Bewertungsmodell "Five Dimensions and Five Levels" für den Reifegrad der intelligenten digitalen Transformation von Betrieb und Wartung zu entwickeln. Gleichzeitig hat Huawei ein globales "Digital Intelligent Transformation DigiVerse Center" geschaffen, das hochwertige Szenarien im aktuellen Transformationsprozess zusammenführt.

Die intelligente digitale Transformation ist ein struktureller und systematischer Übergang, der auf den Geschäftswert abzielt. Dieser Weg erfordert kontinuierliche Anstrengungen zur Verbesserung von Qualität und Effizienz mithilfe von Automatisierung und Intelligenz sowie die Bereitstellung noch anspruchsvollerer persönlicher und Enterprise-Dienste.

