FPT Software, Vietnams führendes IT-Unternehmen und Tochtergesellschaft der FPT Corporation (FPT), begrüßte kürzlich 550 Besucher aus aller Welt bei der Tech Exhibition am 20. Juli 2022. Der Event fand anlässlich der Eröffnung der neuen FPT-Firmenzentrale in Hanoi statt, um die erstklassigen technischen Fähigkeiten des Unternehmens zu präsentieren und sein Engagement als Anbieter kompletter IT-Lösungen zu unterstreichen.

Customers experiencing FPT Software's immersive technology solutions at the tech exhibition on July 20, 2022 (Photo: Business Wire)

FPT Software Anbieter umfassender IT-Lösungen

Teil des Events war die Tech-Konferenz "Thrive in the new future", an der Führungskräfte und Experten globaler Unternehmen wie Accenture, Schaeffler, SAP, Toshiba und Standard Chartered teilnahmen, sowie eine Technologieausstellung, bei der die digitalen Fähigkeiten von FPT Software in den Bereichen künstliche Intelligenz, intelligente Automatisierung, Cloud Analytics, Cybersecurity, Metaverse und Blockchain vorgestellt wurden um nur einige zu nennen.

Zu den realen Anwendungsszenarien dieser Technologien gehörten Virtual MC, virtueller Campus-Rundgang und KI-erzeugte Gemälde, die während der Veranstaltung präsentiert wurden und bei den Teilnehmern auf großes Interesse stießen.

"Die heutige Tech-Expo zeigt wichtige Trends auf dem Markt, insbesondere mit Blick auf den Wandel zum menschenzentrierten Dienstleistungsanbieter", sagte Sam Higgins, Principal Analyst bei Forrester, während einer Podiumsdiskussion mit FPT-Führungskräften. Er umriss das Konzept der zukunftsfähigen Organisationen, die eine klare Vision für Plattformen, Praktiken und Partnerschaften verfolgen. "Vieles von dem, was wir auf dem Event gesehen haben, liefert Beispiele dafür, wie man das Prinzip der Zukunftsfähigkeit auf die Beziehung zwischen einem Dienstleistungsanbieter und seinen Kunden anwenden kann. Ich denke, das zeichnet die Region aus", so Sam.

Während des Events stellte FPT Software seine umfassenden IT-Lösungen vor, darunter Managed Services und Beratungsdienstleistungen, die von einer dynamischen Belegschaft von 25.500 Mitarbeitern, optimalen Arbeitsmodellen (Best-Shore, Nearshore und Onsite) sowie einem Ökosystem interner Startups unterstützt werden.

"Go global"-Journey wird fortgesetzt

Bei der Veranstaltung wurde die globale "Reise" der Expansion von FPT dargestellt. Zwei Jahrzehnte nach seiner Gründung betreibt das Unternehmen heute mehr als 58 internationale Niederlassungen mit einem Kundenstamm von über 1.000 Organisationen weltweit.

Auch während seiner kommenden Entwicklungsphase will FPT Technologien dafür einsetzen, Menschen zu helfen, Unternehmen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu erhalten. FPT Chairman Dr. Truong Gia Binh beschrieb die Zukunft, die das Unternehmen mit drei Schlüsselbegriffen zusammenfasst: Technologie, Menschen und Engagement.

"FPT hat sich von einem Outsourcing-Unternehmen zu einem Anbieter kompletter IT-Lösungen entwickelt", so Binh. Das Unternehmen strebt an, in der digitalen Zukunft ein zuverlässiger Partner für Geschäftskunden zu sein. "Es gibt nur eine Gewissheit: die Ungewissheit. Bei aller Ungewissheit ist die FPT immer an Ihrer Seite", fügte er an.

Über FPT Software

FPT Software ist Teil der FPT Corporation (FPT HoSE) der weltweit führenden Technologie- und IT-Dienstleistungsgruppe mit Sitz in Vietnam. FPT Software erzielt einen Umsatz von mehr als 632,5 Mio. US-Dollar und beschäftigt 25.500 Mitarbeiter in 27 Ländern und Territorien. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit mehr als tausend Kunden, darunter hundert Fortune Global 500-Unternehmen aus Branchen wie Automobil, Banken und Finanzen, Logistik und Transport sowie Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fpt-software.com.

