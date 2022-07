Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 17. Juli gab die S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, das Unternehmen) (300740.SZ) offiziell eine Vereinbarung mit EviDenS de Beauté, einer französischen Luxus-Hautpflegemarke, zum Erwerb von Aktien bekannt. EviDenS de Beauté führt die Marke und das Team auch nach der Übernahme eigenständig weiter.Als vertrauenswürdiger und bevorzugter China-Partner für globale Schönheitsmarken ist S'Young bestrebt, Win-Win-Partnerschaften mit ausländischen Marken aufzubauen und einen langfristigen Wert in der Verbindung und dem Wachstum auf dem chinesischen Markt zu teilen. Mit EviDenS de Beauté nutzte S'Young das ursprüngliche "CP"-Kooperationsmodell (China Partner + Couple) und unterstützte die französische Marke durch einen allumfassenden Ansatz, der alle Dimensionen und Omni-Channel-Unterstützung bietet und so der Marke hilft, auf dem chinesischen Markt von 0 auf 1 zu kommen und ein einzigartiges Luxusmarkenimage aufzubauen. Die Übernahme markiert eine Vertiefung des CP-Kooperationsmodells und eine höhere Stufe der Zusammenarbeit beim Erwerb von Beteiligungen, bei Investitionen und bei der strategischen Zusammenarbeit entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der ausländischen Marke.Neue Impulse für langfristigen Erfolg nach der AkquisitionDurch die Übernahme erwirbt S'Young eine Mehrheitsbeteiligung an dem französischen Unternehmen. Charles-Edouard Barthes, Gründer und Geschäftsführer von EviDenS de Beauté, bleibt jedoch Aktionär, und das Unternehmen behält seine Unabhängigkeit und sein derzeitiges Team.Charles-Edouard Barthes, der aus einer alten Adelsfamilie in Saint-Paul-de-Vence, Frankreich, stammt, gründete die Marke im Jahr 2007 und verwendete das Familienwappen mit einer über 800-jährigen Geschichte als Markenlogo. EviDenS de Beauté ist eine luxuriöse Hautpflegemarke, die das innovative kosmetische Know-how Japans mit der weltbekannten französischen Eleganz verbindet und von Verbrauchern auf der ganzen Welt für ihre Anti-Aging-Wirkung geschätzt wird, die speziell für empfindliche Haut entwickelt wurde. Die Hauptprodukte der Marke, die im oberen Preissegment angesiedelt ist, liegen zwischen 1.000 und 3.000 RMB und umfassen verschiedene Kategorien wie Masken, Lotionen, Cremes, Essenzen, Sonnenschutzmittel und Anti-Aging-Produkte. Nach der Übernahme durch S'Young ist EviDenS de Beauté bereit, eine neue strategische Entwicklungsphase in China einzuleiten, ohne dabei die Unabhängigkeit zu verlieren, und einen starken Impuls für weiteren Erfolg auf dem globalen Schönheitsmarkt zu geben.Original-CP-Modell für Überseemarken wächst in China schnell von 0 auf 1Vor der Zusammenarbeit mit S'Young sah sich EviDenS de Beauté auf dem chinesischen Markt mit einer schwierigen Situation konfrontiert, unter anderem mit einer Unordnung der Preise: Eine große Anzahl von Einzelhändlern auf E-Commerce-Plattformen kaufte Proben von EviDenS de Beauté und verkaufte sie sporadisch zu niedrigen Preisen. Um sich auf dem chinesischen Markt besser entwickeln zu können, wählte EviDenS de Beauté S'Young als Partner, der über 16 Jahre Erfahrung im Management von Kosmetikmarken verfügt. Das "CP"-Modell von S'Young fungiert nicht nur als Verkaufsagent für EviDenS de Beauté, sondern organisiert auch die Markenpositionierung, das Image und die strategische Entwicklungsplanung neu, indem es EviDenS de Beauté in allen Geschäftselementen und allen Vertriebskanälen stärkt.Mit einem genauen Verständnis des chinesischen Schönheitsmarktes positionierte S'Young EviDenS de Beauté präzise als französische Anti-Aging-Luxusmarke für empfindliche Haut, engagierte die berühmte, gut erhaltene Schauspielerin Li Ruotong als Werbepartnerin und veranstaltete eine Markteinführung im Rosewood Hotel, einem SPA-Kooperationspartner, um das Markenimage zu etablieren. Danach half S'Young der Marke bei der Zusammenarbeit mit einer Reihe von chinesischen TV-Hits und beliebten Unterhaltungssendungen, die die einkommensstarke weibliche Zielgruppe in China durch präzise Zielgruppenanpassung abdeckten, was das Ansehen und den Einfluss der Marke erheblich steigerte. In den sozialen Medien wandte sich S'Young an Top-KOLs, die sich der Hautpflege verschrieben haben, um gemeinsam hochwertige Inhalte zu Themen wie Markenherkunft, Benutzererfahrung und Produktwirksamkeit zu produzieren. So wurden eine vollständige Markengeschichte und ein unverwechselbares Markenimage für EviDenS de Beauté geschaffen und die Marke als beliebte Luxusmarke in den chinesischen sozialen Medien etabliert. Zusätzlich zur Online-Promotion hat EviDenS de Beauté auch seine Offline-Kanäle ausgebaut, darunter SKP, Galeries Lafayette, Joyce beauty, Sephora und andere hochwertige Kanäle, was die Wahrnehmung der Premium-Positionierung von EviDenS de Beauté durch die chinesischen Verbraucher weiter verstärkt.Mit Hilfe von S'Young hat EviDenS de Beauté ein schnelles Wachstum auf dem chinesischen Markt erzielt, der inzwischen einen großen Teil des Umsatzes ausmacht. Das Hauptprodukt von EviDenS de Beauté ist bei Tmall von Alibaba, der größten E-Commerce-Plattform in China, auf Platz 2 der High-End-Gesichtsmasken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass S'Young mit dem traditionellen Ein-Kanal-Vertriebsmodell der Vertreter bricht. Das neue Modell integriert alle Geschäftselemente, deckt alle Vertriebskanäle ab, verbindet die gesamte Geschäftskette und unternimmt konzertierte Anstrengungen in allen Bereichen wie Marke, Produkt, Markt, Kanal und Lieferkette, um schließlich die sprunghafte Entwicklung von EviDenS de Beauté in China zu realisieren.Eine neue Phase der Entwicklung für ausländische Kosmetikmarken in ChinaAls bevorzugter chinesischer Partner für globale Schönheitsmarken hat S'Young mit mehr als 30 ausländischen Marken aus den Bereichen Hautpflege, Make-up, Körperpflege, Parfum, Gesundheitspflege und Herrenpflege zusammengearbeitet. Die kooperativen Marken decken viele Länder und Regionen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten ab, darunter die französische Spitzenlabor-Marke LIERAC, die italienische Make-up-Marke KIKO MILANO, die finnische Hautpflegemarke LUMENE und die Prestige-Parfümmarke AMOUAGE usw., ein Beweis für die Stärke von S'Young bei der Diversifizierung und internationalen Tätigkeit. Im Jahr 2019 schloss S'Young eine strategische Partnerschaft mit Johnson & Johnson, um das E-Commerce-Geschäft von 14 Marken von Johnson & Johnson auf dem chinesischen Markt vollständig zu übernehmen, was sich als großer Erfolg für Dr. Ci:Labo, Listerine und viele andere erwies.Das von S'Young geschaffene einzigartige "CP"-Kooperationsmodell hat zwei Bedeutungsebenen. Die erste Ebene ist China Partner. Was S'Young den Marken bietet, ist kein traditioneller Online-Verkaufskanal oder eine Betriebsdienstleistung, sondern eine Befähigung mit allen Dimensionen und Omnichannel-Fähigkeiten. Zweitens bedeutet CP "Paar" und steht für eine eheähnliche Partnerschaft. S'Young ist der Ansicht, dass nur eine langfristige und für beide Seiten gewinnbringende Partnerschaft es beiden Parteien ermöglichen wird, den Wert des Marktwachstums zu teilen. Auf diese Weise hat S'Young ausländischen Marken geholfen, in China Fuß zu fassen und größer und stärker zu werden. Mit Respekt für die Partner und ihren Wert unterstützt S'Young internationale Nischen-Schönheitsmarken bei der Entwicklung und Maximierung ihres Wertes in China. Jetzt ist S'Young auch bereit, auf Wunsch von Partnermarken den Erwerb von Eigenkapital, Investitionen und strategische Zusammenarbeit zu unterstützen, und bietet eine breit gefächerte und flexible Unterstützung, um die Bedürfnisse von Marken während ihres gesamten Lebenszyklus in China zu erfüllen.