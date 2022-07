Gerade wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, dann scheiden sich oftmals die Geister. Und auch was das Investieren angeht, haben sich die deutschen Anleger irgendwie in zwei Gruppen aufgeteilt. Denn während die einen nur auf ETFs schwören, setzen die anderen lieber ausschließlich auf Einzelaktien. Doch warum sind die ETF-Investoren eigentlich so begeistert von diesem Produkt? Ganz einfach. Zum einen, weil die Indexfonds als kostengünstig und relativ sicher gelten. Und zum anderen, weil sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...