Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) wird wohl nie aufhören, zu überraschen. Obwohl der Elektroautohersteller mit den verschiedensten Gegenwinden zu kämpfen hatte, übertraf Tesla die Analystenerwartungen und erzielte eine Top-Gewinnmarge. Die Tesla-Aktie reagierte am Folgetag mit einem Plus von 9,78 %. Wesentlich spannender als das regelmäßige Quartalszahlen-Dart der Analysten ist jedoch, was uns dieser Quartalsbericht über Teslas Zukunft verrät. Hier baut sich eine gewaltige Überraschung für das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...