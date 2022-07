Die Nano One Materials-Aktie (WKN: A14QDY) ist in dieser Handelswoche bereits um knapp ein Viertel in die Höhe geschossen (Stand: 21. Juli 2022). Die allgemeine Aktienmarkterholung dürfte einen Teil zur starken Performance des kanadischen Batterietechnologie-Unternehmens beigetragen haben. Doch in erster Linie dürfte es ein Übernahmegerücht gewesen sein, das den Nano-One-Aktienkurs so befeuert hat. Nano One-Aktie: Übernahme voraus?! Nano One Materials hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich umweltfreundlichere, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...