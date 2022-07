Das Management der Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist konsequent auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten. Wobei es zwei verschiedene Ansätze gibt, womöglich sogar drei. Teilweise sucht das Top-Team nach effizienten Beteiligungen oder Zukäufen, um das Kerngeschäft zu verstärken. Beziehungsweise um in Teilen in die Zukunft des Marktes zu spekulieren, was mit digital-affinen Beteiligungen passiert. Aber die Allianz ist auch auf der Suche nach Projekten, die Rendite versprechen. Es gilt schließlich zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...