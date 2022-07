Auf der Suche nach starken Turnaround-Trades für den Bärenmarkt - Jetzt den kostenlosen Report von Charttechnik-Experte Stefan Klotter runterladen! https://bit.ly/3ohD9Bz Der Apano-Stimmungsindex fühlt Anlegern regelmäßig auf den Zahn und liefert ein Stimmungsbild für die Märkte. Apano-Geschäftsführer Markus Sievers muss gestehen: So schlecht wie derzeit war die Stimmung noch nie! Es mangelt aktuell nicht an Krisenherden, die es den Finanzmärkten schwer machen: Zinswende, Inflation, Krieg, Rezession. Seit über zehn Jahren erhebt Apano seinen Stimmungsindex. Noch nie sei die Lage seitdem "so lange so schlecht" gewesen. Dennoch sieht Markus Sievers wieder Licht am Ende des Tunnels, wie er im Interview mit Martin Kerscher betont. "Wir haben den absoluten Tiefpunkt verlassen", so der Experte. Es könnten sogar wieder "echte Rallys entstehen". Wann die Stimmung wieder drehen könnte und was das für Anleger bedeutet - jetzt ins Video reinschauen!