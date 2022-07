Kellogg: die Aufspaltung könnte die Müsli-Aktie bald durchstarten lassen! >>> PULLBACK-SETUP mit K <<<

Zweistelliges Gewinnwachstum, moderate Bewertung mit KGV 2020/21 bei 14.87 und Dividendenrendite 2020/21 von 3.58%. Aufspaltung bei Kellogg geplant! Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: K ISIN: US4878361082

Rückblick: Die Kellogg-Aktie konnte in einem schwierigen Marktumfeld relative Stärke beweisen und steht mit rund 6.5 Prozent im Halbjahresplus. Der jüngste Rücksetzer reichte bis unter den 50er-EMA, die lange grüne Kerze vom Freitag war jedoch ein starkes Zeichen der Bullen. Sollte der Weg nach oben am Montag fortgesetzt werden, spricht vieles für einen Long Trade!

Chart vom 22.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 71.14 USD





Meine Expertenmeinung zu K

Meinung: Kellogg steht mit einem zweistelligen Gewinnwachstum, einer moderaten Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2020/21 von 14.87 Prozent gut da. Die Aktionäre können sich über eine Dividendenrendite 2020/21 von 3.58 Prozent freuen. Das Geschäftsmodell gilt als sehr krisenresistent. Für das 1906 gegründete stehen jedoch einschneidende Änderungen bevor. So ist eine Aufspaltung in die drei Teile Global Snacking Co., North America Cereal Co. und Plant Co. geplant. Da die Börsen eine solche Aktion in der Regel honorieren, darf mit einem weiteren Kursanstieg bei dem Wertpapier gerechnet werden.

Setup:

Mögliches Setup: Einstieg wäre wie oben beschrieben über dem Hoch vom Freitag, auf der Unterseite erkennen wir eine Unterstützungslinie, unter der wir den Stopp Loss platzieren können. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 13. Juli. Neue Quartalszahlen gibt es am 1. August vorbörslich. Vorsichtige Trader schließen spätestens am Vortag. Langfristige Investoren sehen die stabile Entwicklung und sitzen die Schwankungen aus. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in K.

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/kellogg-die-aufspaltung-koennte-die-muesli-aktie-bald-durchstarten-lassen/