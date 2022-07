Partylaune ist aktuell bei Fuchs Petrolub-Aktionären angesagt. Schließlich legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 4,11 Prozent zu. Die Aktie schloss zwei der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Dabei schoss Fuchs Petrolub am Dienstag mit einem Plus von 2,26 Prozent regelrecht nach oben. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund 0,9 zum Monatshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...