Die Ausbreitung der Affenpocken setzt sich fort, inzwischen zählt die Seite monkeypoxmeter.com knapp 17.000 Fälle in 80 Ländern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagiert nun doch und ruft den Gesundheitsnotstand aus. Der Pocken-Impfstoffhersteller Bavarian Nordic kann sich also berechtigte Hoffnung auf weitere Aufträge machen.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Das gab WHO-Generaldirektor ...

