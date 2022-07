In der abgelaufenen Handelswoche setzten die geldpolitischen Entscheidungen der EZB, die laufenden Konjunkturdaten in Europa und den USA sowie die Entwicklungen bei der Gasversorgung Europas an den Märkten Akzente. Dabei könnten die viel zu späten Zinserhöhungen in Europa und den USA auf einen geldpolitischen Fehler der Zentralbanken hinweisen. Die Zinserhöhung der EZB stärkte den Euro gegen den US-Dollar angesichts der Regierungskrise in Italien kaum, parallel fielen auch die langfristigen Zinsen sowohl in Deutschland wie auch den USA. Dort wird die ...

