Am 17. Juli hatten wir getitelt: "Novo Nordisk: Allzeithoch und Kaufsignal!" Das war der Text: "Schon im Oktober 2020 beschrieben wir die bullishe Situation im Markt der Novo Nordisk-Aktie ISIN: DK0060534915 und dessen Potenzial in die Aufwärtsrichtung. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Kurs im Bereich um 60,00 Euro auf. Bis heute hat sich der Aktienkurs annähernd verdoppelt. Am Freitag ist der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...