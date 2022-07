Größere Schwankungen am deutschen Aktienmarkt könnten auch in der neuen Woche die Nerven der Anleger strapazieren. Themen mit Potenzial, die Kurse in die eine oder andere Richtung zu treiben, gibt es genug. Denn: Hierzulande nimmt die Berichtssaison Fahrt auf und die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht an. Im Fokus bleiben auch die Gaslieferungen aus Russland. Für den DAX +0,05% ...

