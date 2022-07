Enapter Aktie ist eine Wette darauf, dass die Technologie der AEM-Stacks günstigen Wasserstoff erzeugen kann und der Swing von manueller Fertigung in Pisa auf die Massenfertigung in Saerbeck "klappt". Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) braucht dafür Geld. Und am 11.07. konnte die in mehreren Teilschritten durchgeführte Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt rund 53 Mio EUR abgeschlossen werden. Insgesamt werden 2.789.353 neue Aktien ausgegeben, sodass das Grundkapital nunmehr EUR 27.195.000,00 beträgt. Die neuen Aktien wurden zu EUR 19,00 je Aktie platziert. Und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...