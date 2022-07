In 15 Jahren Millionär sein ist alles andere als einfach. Der Ansatz ist entscheidend, wer einfach nur spart, der dürfte das Ziel jedenfalls kaum erreichen. Rein rechnerisch müsste man jeden Monat 5.555,55 Euro sparen, um eine Chance zu haben. Mal ehrlich: Wer kann denn so etwas? Aber es gibt natürlich Abkürzungen und Möglichkeiten. Rendite ist ein guter Weg, um in 15 Jahren Millionär zu werden. Zugegebenermaßen muss es auch hier eine hohe Rendite sein. Wenn wir herumrechnen, so benötigen wir bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...