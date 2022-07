Seit mehr als 25 Jahren ist Amazon (WKN: 906866) ein börsennotiertes Unternehmen. In Anbetracht der massiven Kursgewinne in diesem Zeitraum stellt der E-Commerce-Gigant eines der erfolgreichsten Unternehmen der Börsengeschichte dar. In diesem Zeitraum hat sich jedoch das Unternehmen grundlegend verändert. Denn Amazon entwickelte sich in den letzten Jahren weiter und stellt heute mit AWS (Amazon Web Service) den größten Cloud-Dienst der Welt bereit. Somit sind die Kursgewinne an der Börse kein Zufall. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...