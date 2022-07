Mainz (ots) -PressemitteilungUEFA-Frauen-EM 2022EM-Halbfinale Deutschland - Frankreich live im ZDFDie deutschen Fußballfrauen treffen im Halbfinale der UEFA Frauen-Europameisterschaft 2022 auf das Team aus Frankreich. Das ZDF überträgt das Spiel am Mittwoch, 27. Juli 2022, live aus Milton Keynes/England. ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer zusammen mit Expertin Kathrin Lehmann um 20.15 Uhr zu "sportstudio live" aus dem ZDF-EM-Studio. Live-Reporterin im Stadium MK ist Claudia Neumann.Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich nach einer hervorragenden Gruppenphase und einem hart erkämpften Sieg gegen Österreich im Viertelfinale für das EM-Halbfinale qualifiziert. Die Französinnen konnten sich in Viertelfinale gegen die Niederländerinnen durchsetzen.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pressemappe/uefa-frauen-em-2022-im-zdf/"UEFA Frauen-EM 2022" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Lxv/Mainz, 24. Juli 2022ZDF-Kommunikationhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5280244