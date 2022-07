DGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges

Schaeffler AG: Schaeffler schließt Vertrag über den Erwerb der Ewellix Gruppe



24.07.2022 / 11:08 CET/CEST

Schaeffler schließt Vertrag über den Erwerb der Ewellix Gruppe HERZOGENAURACH | 24. Juli 2022 | Die Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) hat heute mit einer zum Triton Fund V gehörenden Beteiligungsgesellschaft einen Vertrag über den Erwerb der Ewellix Gruppe zu einem Kaufpreis von rund EUR 582 Mio. geschlossen. Dieser Wert schließt die von Schaeffler zu übernehmende Nettoverschuldung von Ewellix in Höhe von rund EUR 120 Mio. nicht ein. Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter marktüblichen Vollzugsbedingungen in Bezug auf fusionskontroll- und außenwirtschaftsrechtliche Freigaben. Mit dem Vollzug des Kaufvertrags wird Ende 2022 gerechnet. Die Ewellix Gruppe ist ein führender Hersteller und Lieferant von Linearantrieben, die hochmoderne Konstruktion und Entwicklung, Fertigungskompetenz sowie Anwendungstechnik und Digitalisierung verbinden. Dieses Produkt-Portfolio ist eine hervorragende Ergänzung zu der bestehenden Produktpalette des Industriegeschäfts der Schaeffler Gruppe. Mit dem Erwerb der Ewellix Gruppe setzt die Schaeffler AG den Ausbau ihrer Industriesparte weiter fort. Die Ewellix Gruppe berichtete für 2021 Umsatzerlöse von umgerechnet rund EUR 216 Mio. Für 2022 wird aktuell mit einem Umsatz von mehr als EUR 250 Mio. gerechnet. Die Gruppe ist an 6 Produktions- und Customizing-Standorten in Europa, den USA und Asien tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2022 1.196 Mitarbeitende. Der Kaufpreis wird aus bestehenden internen und externen Finanzierungsmitteln dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion bereits in 2024 zu einer Verbesserung des Gewinns pro Aktie der Schaeffler AG in einem mittleren einstelligen Bereich führt.

