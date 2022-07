Innerhalb weniger Tage haben mehr als hundert Personen, deren Gelder im Celsius-Netzwerk eingefroren sind, Briefe an den zuständigen Konkursrichter geschickt. Die zeigen, welches Leid entstanden ist. Die Pleite des Kryptokreditgebers Celsius dürfte mit ziemlicher Sicherheit als dasjenige Event in die Geschichte eingehen, dass die Regulierung des Kryptomarkts wie kein anderes vorantreibt. Insbesondere in den durchweg verzweifelten Zuschriften der Celsius-Kunden an den Konkursrichter wird deutlich, dass eine rechtliche Absicherung vor Totalverlusten unabdingbar ist.

