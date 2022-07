REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Panzern für die Ukraine:

"Dass Außenministerin Annalena Baerbock und anderen Grünen-Politikern wie Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt der Kragen platzt, ist verständlich. Was geht da vor in der Regierung, was vor allem im Verteidigungsministerium? Liefern wir nun schweres Gerät oder nicht oder ist vielleicht schon etwas in der Ukraine angekommen? Warum klappt das mit dem Ringtausch nicht? Was ist mit den Flugabwehrpanzern Gepard? Die Informationen sind spärlich und widersprüchlich. Bislang konnte man jedenfalls von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht den Eindruck gewinnen, dass sie das eigentlich nicht will und daher einen Haufen Nebelkerzen schießt. Die Frage ist, inwieweit das Kanzleramt dahinter steckt und die Bremse zieht."/yyzz/DP/he