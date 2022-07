HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Ukraine:

"Dem Kriegstreiber Wladimir Putin ist alles zuzutrauen, der nächste Beleg dafür ist der russische Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa - einen Tag nach Unterzeichnung des Getreideabkommens. Der russische Präsident verhöhnt die Weltgemeinschaft. Die Ukraine wird nie sicher sein können vor diesem größenwahnsinnigen Kremlchef, wenn er nicht gestoppt wird. Er pfeift auf Worte, Verträge und Abkommen. Er will mit Bomben Fakten schaffen. Und deswegen braucht die Ukraine für ihre Verteidigung dringend Nachschub an Waffen. Dass Deutschland keinen schnellen Ringtausch mit Polen für Panzerlieferungen an die Ukraine auf die Reihe bekommt, ist peinlich. Für so ein Theater hat das von Russland überfallene Land einfach keine Zeit."/yyzz/DP/he