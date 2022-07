ROUNDUP: Porsche-Lenker Blume beerbt Volkswagen-Chef Diess

WOLFSBURG - Am Ende war es wohl doch ein Problem, ein Streit zu viel. Angeblich schrammte Herbert Diess bereits zweimal haarscharf an einem Rauswurf als VW -Konzernchef vorbei. Am Freitagabend kam die überraschende Nachricht: Der umtriebige, aber oft für seine Sprunghaftigkeit und Ruppigkeit kritisierte Vorsitzende geht. Zum 1. September soll ihm Porsche-Chef Oliver Blume nachfolgen.

Kreise: Diess soll nach Abtritt als Konzernchef VW beraten

WOLFSBURG - Volkswagen -Chef Herbert Diess wird Konzernkreisen zufolge nach seinem Abtritt weiter für das Unternehmen tätig sein. Der 63-Jährige bleibe als Berater zunächst regulär bis zum Vertragsende im Herbst 2025 und werde weiterbezahlt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. VW hatte am Freitag bekanntgegeben, dass der Manager am 1. September an Porsche-Chef Oliver Blume übergibt.

Zulieferer Schaeffler kauft Antriebshersteller



HERZOGENAURACH - Schaeffler will mit der Ewellix-Gruppe einen Antriebshersteller kaufen und damit seine Industriesparte ausbauen. Der Auto- und Industriezulieferer aus dem fränkischen Herzogenaurach zahlt rund 582 Millionen Euro für die zum Investment-Unternehmen Triton gehörende Tochtergesellschaft, wie Schaeffler am Sonntag mitteilte. "Dieser Wert schließt die von Schaeffler zu übernehmende Nettoverschuldung von Ewellix in Höhe von rund 120 Millionen Euro nicht ein." Der Kauf soll nach Zustimmung der Behörden bis zum Jahresende vollzogen sein.

T-Mobile US in 500 Millionen Dollar schwerem Vergleich zu Datenklau

BELLEVUE - Die amerikanische Telekom-Tochterfirma T-Mobile US will mit einer Zahlung von einer halben Milliarde Dollar Nutzerklagen nach einem großen Hackerangriff beilegen. Dabei sollen 350 Millionen Dollar (343 Mio Euro) in einen Fonds für klagende US-Kunden fließen, wie aus der am Wochenende veröffentlichten Vereinbarung hervorgeht. Weitere 150 Millionen Dollar sollen demnach in diesem und im kommenden Jahr für die Verbesserung der Cybersicherheit ausgegeben werden.

Orange und Masmovil legen Spaniengeschäft zusammen - Neuer Marktführer

PARIS/MADRID - Die Telekommunikationskonzerne Orange und Masmovil Ibercom legen ihr Spaniengeschäft zusammen. Die Transaktion basiere auf einem Firmenwert von 18,6 Milliarden Euro, teilten die beiden Unternehmen am Wochenende mit. Im März, als die Firmen die entsprechenden Gespräch offiziell gemacht hatten, war der Firmenwert noch um eine Milliarde Euro höher angegeben worden.

Presse: Credit Suisse plant weitere Kostensenkungsmaßnahmen

ZÜRICH - Die schweizerische Credit Suisse plant laut einem Medienbericht weitere Kostensenkungsmaßnahmen. Die Großbank plane ein "neues, großes Sparpaket", schreibt die "Sonntagszeitung" unter Berufung auf einen ranghohen Bankmanager.

Verdi besteht auf Reallohnsicherung für alle Hafenarbeiter

HAMBURG - Im Tarifkonflikt in den Nordseehäfen beharrt die Gewerkschaft Verdi angesichts der hohen Inflation auf einer Sicherung der Reallöhne für alle Beschäftigten. "Das ist nach wie vor das, was wir wollen", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Inflationsausgleich ist wichtig für alle Kollegen, insbesondere für die niedrigeren Lohngruppen, wo das einfach nochmal einen deutlichen Unterschied macht, wenn sie für die Energie jetzt 38 Prozent mehr zahlen müssen oder knapp 13 Prozent für Nahrungsmittel."

ROUNDUP: Viel Betrieb an Flughäfen - Lage teils chaotisch, teils entspannt

FRANKFURT/KÖLN - Chaos in Köln, entspannte Stimmung in Frankfurt/Main: Deutsche Flughäfen haben am Wochenende eine unterschiedliche Bilanz gezogen. Am Frankfurter Flughafen blieben am ersten Wochenende der Sommerferien in mehreren Bundesländern größere Probleme aus. In den Terminals herrsche zwar Hochbetrieb, aber bislang funktioniere alles geordnet, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Sonntag. Am Flughafen Köln/Bonn gab es dagegen erneut große Probleme bei der Abfertigung der Fluggäste. Vor den Sicherheitsbereichen bildeten sich zum Teil Schlangen von mehreren hundert Metern bis vor die Terminals.

Höchste Alarmstufe: Affenpocken-Ausbruch ist internationale Notlage

GENF - Angesichts der schnellen weiten Verbreitung der Affenpocken hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Ausbruch sei eine "Notlage von internationaler Tragweite", erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag in Genf. "Es gibt eindeutig das Risiko einer weiteren internationalen Verbreitung, auch wenn das Risiko einer Beeinträchtigung des internationalen Reiseverkehrs gering bleibt", sagte er.

ROUNDUP: EU-Kommission will für höhere Produktion Agrar-Umweltregeln lockern

BRÜSSEL - Angesichts weltweit steigender Lebensmittelpreise und drohender Engpässe sollen in der EU Umweltregeln für Landwirte gelockert werden. Somit solle die Lebensmittelproduktion gesteigert werden, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Konkret schlug die Behörde vor, für ein Jahr Ausnahmen für sogenannte Fruchtfolgeregeln und Stilllegungen von Ackerflächen zu gewähren.

Bio weiterhin gefragt - aber mehr im Discounter und Supermarkt

NÜRNBERG - Die steigenden Preise haben den Appetit auf Bio-Lebensmittel nicht verdorben. "Die gute Nachricht ist: Bio bleibt stabil - und zwar stabiler als der Lebensmittelmarkt insgesamt", sagte Tina Andres vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). "Insgesamt sind die Bio-Kunden treu geblieben." Diese hätten jedoch ihr Einkaufsverhalten teilweise verlagert und würden verstärkt Bio-Produkte in Discountern und Supermärkten statt im Naturkostfachhandel kaufen.



Weitere Meldungen



-Atomkraft, ja bitte? Weiterbetrieb von mehreren Faktoren abhängig -DIHK: Viele Industriefirmen produzieren wegen teurer Energie weniger -Forscherin: Weltgemeinschaft muss sich gegen Ausbrüche besser wappnen -ROUNDUP: Netzagentur mahnt Fortschritte beim Energiesparen an -China schickt Labor-Modul 'Wentian' zur neuen Raumstation -Baerbock über drohenden Gasmangel: Atomkraft ist nicht die Antwort -Österreich will einen für Bayern wichtigen Gasspeicher anzapfen -Fast fünf Millionen sehen ARD-'Schlagercomeback' mit Helene Fischer -2000 Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrände im slowenischen Karst -Krematorien planen geänderte Abläufe wegen steigender Gaspreise -ROUNDUP: Debatte über Aufhebung von Corona-Isolations- und Quarantänepflichten -Netzagentur: LNG aus Vorpommern auch für Süddeutschland wichtig -Unionsfraktion fordert Festpreis für Gasgrundbedarf

-Großbrände in London und Surrey - Feuerwehr erklärt Großschadenslage -Ukrainische Häfen bereiten Ausfuhr von Getreide vor

-Hessischer Rundfunk: Millionenfehlbetrag 2021 geringer als erwartet -Waldbrand-Saison: Grüne und FDP für Anschaffung von Löschflugzeugen -Forscherin: Energiewende greift noch zu kurz - 'alle Register ziehen' -ROUNDUP: Ampel-Koalition streitet über Schuldenbremse und 9-Euro-Ticket°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he



CH0012138530, DE0005773303, FR0000133308, DE0007664039, US8725901040, DE000SHA0159