BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat Kommunen und Genossenschaften aufgefordert, älteren Menschen den Wechsel in kleinere Wohnungen zu erleichtern. "Es gibt ein grundsätzliches Verteilungsproblem", sagte Czaja dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). "Viele würden gerne in kleinere Wohnungen umziehen, finden aber nur welche, die deutlich teurer sind als ihre bisherige größere Wohnung. Kommunale Anbieter und Genossenschaften sollten einen Wohnungswechselbonus für ältere Menschen einführen", forderte der CDU-Politiker. Dabei solle sich die neue Netto-Quadratmeter-Miete an der bisherigen orientieren. Die öffentliche Hand solle den Senioren bei den Umzugskosten helfen. "Damit würde Wohnraum für Familien frei und Senioren könnten Kosten sparen", so Czaja./gma/DP/zb