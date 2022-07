Der geopolitische und makroökonomische Kontext hat die Zahlen sehr beeinflusst. Die gesamte Durchlaufmenge in dem Hafen von Antwerpen-Brügge belief sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 147,2 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 1,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum letztes Jahr. In dem gegenwärtig schwierigen Kontext bestätigte dieses leichte Wachstum trotz...

Den vollständigen Artikel lesen ...