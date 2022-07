DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/23. und 24. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Schaeffler kauft Ewellix für rund 582 Mio EUR

Die Schaeffler AG verstärkt sich durch einen Zukauf. Wie der Automobil- und Industriezulieferer mitteilte, hat das SDAX-Unternehmen einen Vertrag mit einer zum Triton Fund V gehörenden Beteiligungsgesellschaft über den Erwerb der Ewellix Gruppe zu einem Kaufpreis von rund 582 Millionen Euro geschlossen. Dieser schließt laut Mitteilung die von Schaeffler zu übernehmende Nettoverschuldung von Ewellix in Höhe von rund 120 Millionen Euro nicht ein. Mit dem Vollzug wird Ende 2022 gerechnet.

Volkswagen erwartet weiterhin Engpässe auf dem Chipmarkt

Trotz leichter Entspannung auf dem Chipmarkt erwartet Volkswagen weiter Probleme beim Einkauf von Halbleitern. "Im Moment ist das ein Verkäufermarkt. Er ist extrem eng und bleibt es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre", sagte Karsten Schnake, Beschaffungsvorstand von Skoda und zuständig für den Chip-Einkauf im gesamten VW-Konzern, im Interview mit der Automobilwoche. Zwar werde die Grundversorgung mit sogenannten Wafern besser, also den Grundplatten für die Bauelemente. "Da die Zwischenlager bei den Händlern aber leer sind, spüren sie weiterhin jede Störung. Qualitätseinbußen in einer Fertigung wirken sich sofort auf dem Weltmarkt aus."

Aldi will hunderte neue Geschäfte in China eröffnen

Aldi Süd plant hunderte neue Geschäfte in China. "China ist und bleibt einer der interessantesten Märkte in allen Bereichen und die rasant steigende Größe der Mittelklasse führt zu einem riesigen Potenzial im Lebensmittelmarkt", sagte Aldi-China-Chef Roman Rasinger dem Handelsblatt. Bislang sei Aldi lediglich in Schanghai präsent. Die Stadt mit ihren 25 Millionen Einwohnern und darüber hinaus das Jangtse-Delta mit über 100 Millionen Einwohnern hätten für Aldi "derzeit Priorität", so Rasinger.

Porsche-Chef bestreitet engen Austausch mit FDP-Chef Lindner zu E-Fuels

Der Chef des Autobauers Porsche, Oliver Blume, hat bestritten, mit FDP-Chef Christian Lindner während der Koalitionsverhandlungen in engem Austausch zum Thema E-Fuels gestanden zu haben. Er habe bei einer internen Veranstaltung "falsche Worte gewählt", sagte Blume der Bild am Sonntag. Dadurch sei ein "falscher Eindruck" entstanden. "Das tut mir leid." Das ZDF-Satiremagazin "Die Anstalt" hatte diese Woche Zitate Blumes aus einer Betriebsversammlung im Juni öffentlich gemacht. Blume, der zum 1. September Chef des Volkswagen-Konzerns wird, soll demnach gesagt haben, dass Porsche "sehr großen Anteil" daran gehabt habe, dass eine weitere Nutzung von synthetisch hergestellten E-Fuels für Verbrennungsmotoren in den Koalitionsvertrag eingeflossen sei.

T-Mobile US zahlt 350 Mio USD an Datenleck-Opfer

T-Mobile US will einer Gruppe von Opfern eines Datenlecks von sensiblen Kundendaten in den USA aus dem Jahr 2021 350 Millionen US-Dollar zahlen, um eine Sammelklage beizulegen. Wie der US-Mobilfunkanbieter am Freitag mitteilte, würde der vorgeschlagene Vergleich die Ansprüche der Sammelkläger, die Anwaltskosten und die Verwaltungskosten abdecken. Das Unternehmen erklärte, dass es in dem vorgeschlagenen Vergleich, der bereits im Dezember gerichtlich genehmigt werden könnte, keine Haftung, kein Fehlverhalten und keine Verantwortung einräumt. Die Anwälte der Opfer unterstützten den Vorschlag am Freitag in einer Gerichtseingabe.

