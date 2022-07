DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Der künftige VW-Chef Oliver Blume hat nach Handelsblatt-Informationen aus Konzernkreisen im Vorfeld seiner Berufung bereits Gespräche mit den wichtigsten Vertretern in Vorstand und Aufsichtsrat geführt. Er soll zunächst die Prozesse in der Produktion und auf den wichtigsten Auslandsmärkten ordnen. Zudem muss er den für das vierte Quartal geplanten Porsche-Börsengang begleiten. Die wichtigste Aufgabe von Blume an der VW-Spitze wird jedoch sein, die von seinem Vorgänger praktizierten Alleingänge zu beenden. "Blume soll den Vorstand einen und zu einem Team formen", sagte eine Führungskraft. Zu einer späteren Zeit seien Veränderungen im obersten Führungsgremium allerdings nicht ausgeschlossen. (Handelsblatt)

ADLER-GRUPPE - Die Aktionäre der Adler Real Estate AG sollen dem Vorstand der Immobiliengesellschaft eine Vollmacht erteilen, bis zu 22.300 Wohnungen zu verkaufen. Das stehe in der Einladung zur Hauptversammlung der Adler-Tochter, die Ende August stattfindet. Die potenzielle Transaktion soll "zu einer Reduzierung des Verschuldungsgrads führen". Konkrete Pläne oder Verhandlungen gebe es noch nicht. Der Adler-Konzern, der für 2021 kein Testat der Wirtschaftsprüfer erhielt, könnte erheblich schrumpfen. Er besaß zuletzt über 27.000 Mietwohnungen. (Handelsblatt)

GIGANETZ - Der Glasfaseranbieter Giganetz hat den Infrastrukturinvestor DWS als Geldgeber gewonnen. Mithilfe der Deutsche-Bank-Fondstochter will das Unternehmen den Anschluss von Haushalten im ländlichen Raum an das Glasfasernetz beschleunigen. Das teilten die Unternehmen am Freitag mit. Zunächst will die DWS einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investieren. Giganetz-Chef Jan Budden sagte dem Handelsblatt: "Die Investitionszusagen ermöglichen es uns, über unseren ursprünglichen Geschäftsplan hinauszuwachsen." (Handelsblatt)

ORANGE - Die Telekommunikationskonzerne Orange und Masmovil ziehen mit einer milliardenschweren Fusion in Spanien Konsequenzen aus dem scharfen Wettbewerb der bisher vier Anbieter. An dem neuen Unternehmen im Wert von 18,6 Milliarden Euro würden beide Seiten gleichermaßen beteiligt, kündigten der französische Konzern Orange und sein spanischer Partner Masmovil am Samstag an. Das französische Unternehmen bringt dafür sein Spaniengeschäft ein. Ein Abschluss der Transaktion werde spätestens in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erwartet. (FAZ)

EUTELSAT/Oneweb - Die an der Pariser Börse notierte Eutelsat und OneWeb, der weltraumgestützte Internetpionier, der 2020 durch eine Rettungsaktion unter britischer Führung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar vor dem Zusammenbruch gerettet wurde, stehen kurz vor einer Einigung über eine Übernahme aller Anteile. Der Zusammenschluss würde den Wachstumsbedarf von Eutelsat decken, um das rückläufige Satellitenvideo-Geschäft zu kompensieren, und den Investitionsbedarf von Oneweb von 2 bis 3 Milliarden Dollar zu decken, um das Netzwerk zu vervollständigen und die Technologie zu aktualisieren, so Personen, die der Transaktion nahe stehen. (Financial Times)

CVS - CVC Capital Partners verkauft einen Anteil an dem Unternehmensdienstleister TMF Group an sich selbst. Die luxemburgische Buyout-Gesellschaft plant, einen Teil ihres Anteils an der professionellen Dienstleistungsgruppe aus einem Private-Equity-Fonds, den sie 2017 aufgelegt hat, an ihr "Strategic Opportunities"-Vehikel zu verkaufen, das Unternehmen länger halten kann, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Zudem wolle es einen Anteil von fast 50 Prozent an den Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority verkaufen, der einen Sitz im TMF-Vorstand erhalten soll. (Financial Times)

TATA - Zwischen dem indischen Tata-Konzern und der britischen Regierung hat ein Tauziehen um eine milliardenschwere Subvention für die Umstellung auf CO2-sparsamere Produktion im Stahlwerk Port Talbot begonnen. Die Tata Group fordert 1,5 Milliarden Pfund (fast 1,8 Milliarden Euro), um das Werk von Tata Steel in Wales umzubauen. Port Talbot ist das größte Stahlwerk auf der Insel. Tata-Vorstandschef Natarajan Chandrasekaran drohte nun, das Werk müsse innerhalb von zwölf Monaten schließen, wenn es nicht den staatlichen Zuschuss für den Umbau zu einem "grüneren Stahlwerk" erhalte. (FAZ)

HUAWEI - Die Debatte um den chinesischen IT-Konzern Huawei kommt wieder in Gang: Die Bundesregierung behält sich vor, den Netzbetreibern zu verbieten, "kritische Komponenten" chinesischer Hersteller einzusetzen. Sogar die Verwendung bereits verbauter Bauteile könnte untersagt werden, wie das für die Entscheidung federführend zuständige Bundesinnenministerium dem Handelsblatt bestätigte. Und zwar dann, "wenn der weitere Einsatz die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt, insbesondere, wenn der Hersteller der kritischen Komponente nicht vertrauenswürdig ist". (Handelsblatt)

