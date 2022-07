DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Volkswagen bekommt überraschend einen neuen Chef. Wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte, scheidet Herbert Diess "im gegenseitigen Einvernehmen" als Vorstandsvorsitzender aus. Sein Nachfolger wird zum 1. September Porsche Chef Oliver Blume, der sowohl den Gesamtkonzern als auch die Sportwagentochter in Personalunion führen wird. Der Aufsichtsrat leite damit den Generationenwechsel ein. Blume steht seit 2015 an der Spitze von Porsche und gehört seit 2018 dem Volkswagen-Konzernvorstand an. Im operativen Geschäft soll ihn VW-Finanzvorstand Arno Antlitz unterstützten, den der Aufsichtsrat zusätzlich zum Chief Operating Officer ernannte. Diess verlässt Volkswagen nach sieben Jahren im Vorstand, davon gut vier als Vorstandsvorsitzender. Er kam seinerzeit von BMW nach Wolfsburg.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Faurecia SA, Ergebnis 1H

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1H

14:00 GB/Linde plc, HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Kion Group, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Nokia: 0,02 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 90,5 zuvor: 92,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,7 zuvor: 99,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,3 zuvor: 85,8 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -4,0 Punkte zuvor: -1,8 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.152,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.958,50 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 12.409,25 -0,1% Nikkei-225 27.693,16 -0,8% Schanghai-Composite 3.249,16 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 154,17% -21 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.253,68 +0,1% DAX-Future 13.171,00 -0,6% XDAX 13.180,33 -0,6% MDAX 26.776,39 +0,5% TecDAX 3.048,78 +0,2% EuroStoxx50 3.596,49 -0,0% Stoxx50 3.565,35 +0,3% Dow-Jones 31.899,29 -0,4% S&P-500-Index 3.961,63 -0,9% Nasdaq-Comp. 11.834,11 -1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 154,38% +224

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler. Der DAX wird knapp unter der 13.200er Marke erwartet. Der Fokus des Marktes rückt immer stärker in Richtung Berichtssaison. Rund ein Drittel aller Unternehmen im Stoxx-600-Index in Europa und ebenso viele im S&P-500 in den USA legen im Verlauf dieser Woche ihre Quartalsdaten vor. Dazu kommt die Zinsentscheidung der US-Notenbank, bei der mit einem Zinsschritt um 75 Basispunkte gerechnet wird. Den Euro könnte dies erneut unter Druck und unter die Parität zum Dollar bringen. Am Montag wird zunächst mit Spannung auf den Ifo-Geschäftsklimaindex geblickt. Nach den sehr schwachen Einkaufsmanager-Indizes in der Vorwoche bereiten sich Marktteilnehmer auch hier auf deutlich schlechtere Daten vor. Die Konsenserwartung gilt als zu optimistisch.

Rückblick: Kaum verändert - Die Börsen bewegten sich weiter zwischen Rezessionsängsten einerseits und nachlassenden Zinserhöhungssorgen andererseits. Schwache Daten linderten Zinsängste. Ein weiterer Belastungsfaktor bleibt die politische Krise in Italien. Gesunkene Marktzinsen machten Banken mit durchschnittlichen Verlusten von 1,2 Prozent zum schwächsten Sektor. Immobilienwerte als Nutznießer niedrigerer Zinsen waren hingegen gesucht. Sika gaben trotz auf den ersten Blick positiver Geschäftszahlen 4 Prozent ab. Margen und Profitabilität des Bauchemieherstellers seien besser als im Konsens erwartet ausgefallen, hieß es von Baader. Anleger störten sich aber am Ausblick. Starke Geschäftszahlen für das erste Halbjahr hatte Lonza (-5,8%) vorgelegt. Die Citigroup verwies jedoch auf Sondereffekte im Bereich Biologics. Schwächer als erwartet ausgefallene Halbjahreszahlen setzten Schindler (-4,4%) unter Druck.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Uniper brachen um 28,9 Prozent ein, nachdem sich das Unternehmen und seine finnische Muttergesellschaft Fortum (-8,4%) mit der Bundesregierung auf ein Rettungspaket geeinigt hatten. "Das Paket ist komplexer als gedacht", sagte ein Händler. Dazu enthalte es noch viele Eventualitäten. Deutsche Telekom (-3%) wurden von der Gewinnwarnung des US-Konkurrenten Verizon belastet. Delivery Hero reagierten dagegen mit Aufschlägen von 5,6 Prozent auf das neue EBTDA-Margenziel für 2022. Immobilienaktien profitierten von den zuletzt stark gefallenen Marktzinsen. Vonovia gewannen 6,5 Prozent, LEG 6,2 Prozent oder TAG 4,7 Prozent. Für Banken sind die nachgebenden Marktzinsen dagegen keine gute Nachricht. Commerzbank verloren 4,7 Prozent und Deutsche Bank 2,3 Prozent. Das TecDAX-Unternehmen Nagarro (+5,1%) hat die Umsatzprognose leicht erhöht. Ceconomy brachen um knapp 24,2 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Prognose gesenkt hatte. Für Dr. Hönle ging es nach einer Gewinnwarnung 3,6 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat Volkswagen die Schlagzeile des Abends geliefert. Denn der Automobilhersteller gab überraschend den Abgang des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess bekannt. Die Aktien wurden 2 Prozent schwächer gehandelt. Höhe Umsätze wurden indes mit Uniper verzeichnet. Die Papiere erholten sich leicht um 2,6 Prozent nach dem Xetra-Einbruch um knapp 29 Prozent. "Eine mutige Wette", sagte der Händler in Richtung der Käufer.

USA - AKTIEN

Leichter - Schwache Konjunkturdaten haben an der Wall Street Rezessionsängste befeuert. Der Einkaufsmanagerindex des US-Dienstleistungsgewerbes war im Juli regelrecht eingebrochen, obwohl eigentlich ein Anstieg erwartet worden war. Der Index unterstrich die Rezessionsgefahren. Die Stimmung an der technologielastigen Nasdaq wurde von schwachen Snap-Geschäftszahlen belastet. Die Aktie stürzte um 39,1 Prozent ab. Das schwache Abschneiden des Unternehmens weckte Befürchtungen über branchenweit geringere Online-Werbeeinnahmen. In ihrem Sog fielen Meta um 7,6 Prozent, Alphabet um 5,6 Prozent und Pinterest gar um 13,5 Prozent. Twitter hielten sich mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent besser. Der Zweitquartalsausweis wurde von rückläufigen Werbeeinnahmen und dem Übernahmestreit mit Elon Musk belastet. Allerdings erklärten Händler die Kursgewinne mit der Spekulation, dass Musk aus der Übernahme nicht mehr herauskomme. Den Ausblick gesenkt hatte Verizon (-6,7%). Mattel verloren 7,1 Prozent. Der Spielwarenhersteller war in die Gewinnzone zurückgekehrt, hatte aber weniger verdient als erwartet. American Express zogen um 1,9 Prozent an, der Kreditkartenkonzern schlug die Markterwartungen um Längen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,99 -10,9 3,10 225,7 5 Jahre 2,86 -11,6 2,98 160,0 7 Jahre 2,84 -12,5 2,97 140,2 10 Jahre 2,77 -11,4 2,88 125,6 30 Jahre 2,98 -6,0 3,04 108,3

Die durch die enttäuschenden Wirtschaftsdaten geschürten Rezessionsängste trieben Anleger in den Rentenmarkt, wodurch dort die Renditen deutlich nachgaben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0207 -0,1% 1,0219 1,0224 -10,2% EUR/JPY 139,07 -0,0% 139,12 139,14 +6,3% EUR/CHF 0,9830 +0,0% 1,0396 0,9824 -5,3% EUR/GBP 0,8518 +0,1% 0,8512 0,8498 +1,4% USD/JPY 136,24 +0,1% 136,16 136,11 +18,4% GBP/USD 1,1982 -0,2% 1,2004 1,2032 -11,5% USD/CNH 6,7580 -0,0% 6,7604 6,7579 +6,4% Bitcoin BTC/USD 21.902,39 -4,0% 22.818,93 23.443,81 -52,6%

Beim Dollar wurden wie beim Rentenmarkt Zinsfantasien etwas ausgepreist, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,3 Prozent. Der Greenback war in den vergangenen Tagen etwas davon belastet worden, dass außer der Fed auch andere Zentralbanken ihre Geldpolitik zu straffen begonnen hatten.

Nachdem der Euro zum Wochenausklang im Fahrwasser schwacher US-Daten leicht zugelegt hat, kämpft er am Montagmorgen wieder mit der Marke von 1,02 US-Dollar. Übergeordnet bleibt er aber schwach. Der Euro dürfte nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, kurzfristig unter Druck bleiben. Viele Marktakteure hätten erwartet, dass die Gemeinschaftswährung infolge der überraschend hohen Leitzinserhöhung der EZB deutlicher aufwerte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,93 94,70 -0,8% -0,77 +31,3% Brent/ICE 102,52 103,20 -0,7% -0,68 +36,9%

Die Erdölpreise wechselten mehrfach das Vorzeichen. Schließlich gaben sie bis zu 1,7 Prozent nach. "Der Rückgang der Nachfrage findet endlich statt", sagte ein Händler mit Blick auf die schwache Kraftstoffnachfrage in den USA. Trotz der Urlaubssaison bleibe die Benzinnachfrage schwach. Inflation und Konjunktursorgen bremsten, hieß es. Am Morgen geben die Erdölpreise weiter nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,72 1.727,40 -0,0% -0,68 -5,6% Silber (Spot) 18,60 18,59 +0,0% +0,01 -20,2% Platin (Spot) 875,99 874,44 +0,2% +1,55 -9,7% Kupfer-Future 3,34 3,35 -0,4% -0,01 -24,8%

Dollarschwäche und heftig nachgebende Marktzinsen trieben den Goldpreis (+0,3%) auf den höchsten Stand seit dem 13. Juli. Zudem profitierte das Edelmetall von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Hafen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Russland hat den Angriff auf den Hafen der südukrainischen Stadt Odessa eingeräumt. Zunächst hatte Russland dementiert, verantwortlich zu sein.

VULKANAUSBRUCH JAPAN

Im Süden Japans ist die höchste Warnstufe für den Vulkan Sakurajima ausgerufen worden. Nach einer Eruption wurden dutzende Bewohner aus zwei nahegelegenen Ortschaften aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Fernsehbilder zeigen, wie rotglühendes Gestein aus dem Krater schoss und eine rund 300 Meter hohe Rauchwolke über dem Vulkan aufstieg. Berichte über Schäden lagen nach Regierungsangaben zunächst nicht vor.

STAATSSCHULDENKRISE

Der Chef des Bankenverbandes, Christian Ossig, rechnet angesichts der Zinswende nicht mit einer neuerlichen Staatsschuldenkrise. "Ich glaube nicht, dass es zu einer neuen Staatsschuldenkrise kommt", sagte Ossig. "Der aktuelle Zinsanstieg wird die südlichen Staaten nicht vor unüberwindbare Herausforderungen stellen."

BONITÄT UKRAINE

Fitch bewertet die Bonität der Ukraine nur noch mit C statt mit CCC. Die Ratingagentur vergibt keine Ausblicke für Staaten mit einem Rating von CCC+ oder darunter. Fitch verweist darauf, dass ein ausfallähnlicher Prozess begonnen habe. Am 20. Juli habe die ukrainische Regierung offiziell ein Zustimmungsersuchen eingeleitet, um die Rückzahlung von Auslandsschulden um 24 Monate zu verschieben.

ENERGIEKRISE DEUTSCHLAND

Deutschlands drittgrößter Energiekonzern EnBW fordert für den Zeitpunkt, zu dem die Bundesnetzagentur den Weg frei macht für die sofortige Weitergabe der stark gestiegenen Gaspreise an die Kunden, eine Umlage, die den plötzlichen Anstieg gleichmäßiger auf mehr Schultern verteilt. "Im Falle der Feststellung einer erheblichen Reduzierung der Gesamtimportmenge eröffnet das Energiesicherungsgesetz die Möglichkeit - entweder über eine Preisanpassung oder über eine Umlage -, die erhöhten Beschaffungspreise weiterzugeben. Dabei halte ich das Umlagesystem für die bessere Lösung", sagte EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Union und Grüne lassen die SPD in der Wählergunst weit hinter sich. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für BamS erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen können ihren Wert ebenfalls um einen Punkt steigern, erreichen 23 Prozent. Die Kanzlerpartei SPD verliert einen Punkt, kommt nur noch auf 18 Prozent. Die FDP liegt unverändert bei 8 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Die AfD (12 Prozent) kann einen Punkt hinzugewinnen.

TELEKOMSEKTOR / HUAWEI

Die Bundesregierung behält sich rechtliche Einschränkungen der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland vor. Wie das Handelsblatt berichtet, könnte Berlin den Netzbetreibern verbieten, "kritische Komponenten" chinesischer Hersteller zu verwenden.

LIEFERKETTENPROBLEME

Hohes Reiseaufkommen und wegen des Brexit nötige zusätzliche Grenzkontrollen haben in Großbritannien zu langen Staus auf dem Weg über den Ärmelkanal nach Frankreich geführt. Gewerkschaften, Hafenverwaltungen und die französischen Behörden waren sich einig, dass der Grund dafür vor allem Großbritanniens Austritt aus der EU sei. Die britische Außenministerin Liz Truss gab hingegen Frankreich die Schuld.

FERNBUSSE

Das deutschlandweite Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hat zu einem massiven Fahrgastverlust bei Anbietern von Fernbussen geführt. Bei einer Mitgliederbefragung hätten alle im Fernverkehr tätigen Busunternehmen für den Monat Juni gesunkene Fahrgastzahlen angegeben, erklärte der Branchenverband der privaten Busunternehmen (BDO). "Bei über 70 Prozent der Unternehmen lagen die Verluste sogar bei über 60 Prozent."

DEUTSCHE TELEKOM

T-Mobile US will einer Gruppe von Opfern eines Datenlecks von sensiblen Kundendaten in den USA aus dem Jahr 2021 350 Millionen US-Dollar zahlen, um eine Sammelklage beizulegen. Wie der US-Mobilfunkanbieter mitteilte, würde der vorgeschlagene Vergleich die Ansprüche der Sammelkläger, die Anwaltskosten und die Verwaltungskosten abdecken.

SCHAEFFLER

verstärkt sich durch einen Zukauf. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit einer zum Triton Fund V gehörenden Beteiligungsgesellschaft über den Erwerb der Ewellix Gruppe zu einem Kaufpreis von rund 582 Millionen Euro geschlossen. Dieser schließt zu übernehmende Nettoverschuldung von Ewellix von rund 120 Millionen Euro nicht ein. Mit dem Vollzug wird Ende 2022 gerechnet. Der Kaufpreis soll aus bestehenden internen und externen Mitteln finanziert werden. Schaeffler geht davon aus, dass die Transaktion bereits in 2024 zu einer Verbesserung des Gewinns pro Aktie in einem mittleren einstelligen Bereich führt.

VOLKSWAGEN /CHIPMARKT

Trotz leichter Entspannung auf dem Chipmarkt erwartet Volkswagen weiter Probleme beim Einkauf von Halbleitern. "Im Moment ist das ein Verkäufermarkt. Er ist extrem eng und bleibt es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre", sagte Karsten Schnake, Beschaffungsvorstand von Skoda und zuständig für den Chip-Einkauf im gesamten VW-Konzern.

KNAUS TABBERT

Der Wohnmobilhersteller hat im ersten Halbjahr unter Lieferkettenproblemen gelitten. Dies bewirkte im ersten Halbjahr 2022 einen Rückgang des bereinigten EBITDA auf 25,5 Millionen Euro von 44,9 Millionen in der Vorjahresperiode. Weitere Zahlen für das Halbjahr nannte Knaus Tabbert noch nicht. Das Unternehmen sieht sich dennoch in der Position, weiterhin von der hohen Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen zu profitieren.

KÜHNE & NAGEL

Der Logistikkonzern ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der Nettoumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 55 Prozent auf 20,6 Milliarden Franken. Das EBIT erreichte 2,2 Milliarden Franken, mit plus 112 Prozent war das mehr als eine Verdoppelung. Genauso stark wuchs der Gewinn unter dem Strich auf 1,6 Milliarden Franken.

RYANAIR

Der Billigflieger hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar schwarze Zahlen geschrieben, dabei die Analystenerwartungen jedoch verfehlt. Wie sich das Geschäft im zweiten Quartal entwickeln wird, können die Iren nur begrenzt abschätzen, wie das zweite Geschäftshalbjahr wird, können sie kaum sagen. In den drei Monaten bis zum 30. Juni wurden 45,5 Millionen Passagiere befördert, verglichen mit 8,1 Millionen im Vorjahr. Der Nettogewinn erreichte 187,5 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 272,6 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2021. Der Konsens für den Nettogewinn lag bei 406,6 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 2,60 Milliarden von 370,5 Millionen Euro. Die Analystenprognose lag bei 2,54 Milliarden Euro.

