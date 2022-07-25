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WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Ticker-Symbol: HFG 
Xetra
22.07.22
17:35 Uhr
26,670 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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DAX
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HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELLOFRESH SE 5-Tage-Chart
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26,21026,33008:52
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