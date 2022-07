DJ Philips schreibt Verlust in 2Q - Jahresausblick gesenkt

Von Ian Walker

BARCELONA (Dow Jones)--Die Royal Philips NV ist im zweiten Quartal in den Verlustbereich abgerutscht und hat ihren Wachstumsausblick gesenkt. Belastet wurde das Ergebnis u.a. von den Corona-bedingten Lockdowns in China, Inflationsdruck und dem Krieg in der Ukraine.

Das niederländische Technologie-Unternehmen hat seinen Ausblick für das vergleichbare Umsatzwachstum im Gesamtjahr von zuvor 3 bis 5 Prozent auf 1 bis 3 Prozent gesenkt. Dennoch rechnet das Unternehmen damit, ab der zweiten Jahreshälfte 2022 eine Verbesserung des Wachstums und der Rentabilität zu erzielen und bis 2025 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent zu erreichen.

Philips verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 22 Millionen Euro für das Berichtsquartal, verglichen mit einem Nettogewinn von 150 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Quartalsumsatz sank von 4,23 Milliarden auf 4,18 Milliarden Euro und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten, die mit einer Stagnation gerechnet hatten. Auf vergleichbarer Basis sank der Umsatz um 7 Prozent, während die Konsensschätzung von einem Rückgang um 5,4 Prozent ausging, teilte das Unternehmen mit.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) - eine Kennzahl, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten herausrechnet - lag bei 216 Millionen Euro, gegenüber 532 Millionen Euro im Vorjahr und einer Konsensschätzung von 324 Millionen Euro, so Philips.

July 25, 2022 01:54 ET (05:54 GMT)

