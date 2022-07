The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2022



ISIN Name

US718549AC27 PHILLIPS 66 PRT. 2045

US40434LAD73 HP 21/26 144A

DE000A2E4QJ7 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22

DE000A2E4QK5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22

CH0114839266 KRAFTW. HINTERRHEIN 10-22

CH0333827498 TEVA PH.FI.NL IV 16-22

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de