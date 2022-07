Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat es sich in der vergangenen Woche deutlich über der Marke von 13.000 Punkten gemütlich gemacht. Heute droht zum Wochenauftakt ein Rücksetzer. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind durch die Bank schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um Snap, Meta Platforms, BYD, die Deutsche Telekom, Bavarian Nordic, Vonovia, Knaus Tabbert, Volkswagen, BASF und Uniper. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf