MTU Long: 45 Prozent Chance! von Harald Zwick - 25.07.2022, 08:30 Uhr Trotz der multiplen Krisen planen die Flugzeug- und Turbinenbauer aufgrund der anziehenden Nachfrage eine Kapazitätsausweitung. Der in der Luftfahrtindustrie besonders ausgeprägte Einbruch der Kurse wegen der Pandemie hat in einigen Bereichen noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht. Auch die Aktie von MTU hat das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht, scheint aber am besten Wege zumindest die Seitwärtsrange zu überwinden. MTU gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...