Es war ein wilder Ritt, den die K+S-Aktie in den letzten Monaten auf das Parkett gelegt hatte: Ausgehend vom Mehrjahrestief bei knapp 5 Euro nach dem Corona-Crash startete eine beeindruckende Rallye, die erst bei 36,45 Euro endete - um dann recht abrupt in einen Kursrutsch von über 40 Prozent überzugehen. Was folgt nun?

Den vollständigen Artikel lesen ...