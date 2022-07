Und zwar mit einem hohen Gewinn im Frühjahr. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni lag der Überschuss bei knapp 188 Mio. Euro, während ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 273 Mio. Euro zu Buche gestanden hatte. Rechnet man Geschäfte zur Absicherung der Treibstoffkosten heraus, lag das Ergebnis nun mit 170 Mio. Euro rund 20 Mio. Euro höher als von Analysten im Schnitt erwartet. Und RYANAIR will weitermachen: Im Sommer will man rund 15 % mehr Flüge anbieten als vor der Pandemie im Jahr 2019. Dann mal los! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





RYANAIR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de