Hamburg (ots) -Lange Wartschlangen, verloren gegangenes Gepäck, blankliegende Nerven - der Arbeitskräftemangel sorgt aktuell für Chaos an deutschen Flughäfen. Chaotisch ist aber nicht selten auch die Vorbereitung der Reisenden: Auf der Suche nach den günstigsten und besten Flügen verzettelt sich so mancher im Preiswirrwarr der Reise-Websites. Flugpreisvergleiche können hier hilfreich sein und stehen auch als App für Mobilgeräte zur Verfügung. Aber welche Anwendungen überzeugen in puncto Nutzwert und Bedienungsfreundlichkeit am meisten? Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die Apps von sieben Flugpreis-Vergleichsdiensten getestet.Vier Flugpreis-Apps "sehr gut"Die Flugpreis-Apps schneiden mit einem Durchschnittswert von 74,4 Punkten insgesamt gut ab. Die Apps von vier Flugpreisvergleichsdiensten sind sehr gut. Jeweils eine Anwendung erzielt das Qualitätsurteil "gut" beziehungsweise "befriedigend "und lediglich ein Anbieter muss sich mit einem ausreichenden Ergebnis seiner App begnügen.Alle Apps bieten für die Flugpreissuche und Ergebnisanzeige verschiedene, hilfreiche Sortier- und Filterfunktionen, beispielsweise nach Preis, Abflugzeit, Reisedauer, Direktflügen und Airlines. Im Test entsprechen zudem sämtliche angezeigten Verbindungen den Suchvorgaben. Auch über eine Teilen-Funktion, etwa über WhatsApp, verfügen alle untersuchten Anwendungen. Speziellere Inhalte, zum Beispiel Reisehinweise zu Covid-19 oder die Suche nach Flügen mit CO2-Kompensation, bieten dagegen nur einige Apps.Nutzerfreundliche AnwendungenDie Bedienungsfreundlichkeit der Apps überzeugt insgesamt sogar noch ein wenig mehr als ihr Nutzwert: Die Anwendungen bieten den Nutzerinnen und Nutzern oft einen kundenfreundlichen Einstiegsprozess und eine intuitive Menüführung. Der Umfang und die Verständlichkeit der Inhalte punkten ebenso wie das ansprechende Design der Flugpreis-Apps.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Flugpreis-Apps bieten Reisewilligen beste Dienste, indem sie das mühselige Suchen und Vergleichen auf zahllosen Airline-Websites und in Online-Reisebüros überflüssig machen. Der Test zeigt allerdings auch die Unterschiede der Apps auf - die Spannbreite der Ergebnisse reicht von sehr gut bis ausreichend."Die besten Flugpreis-AppsTestsieger ist die Momondo-App (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Sowohl in puncto Bedienungsfreundlichkeit als auch in der Nutzwertanalyse erzielt die App den ersten Rang mit jeweils einem sehr guten Resultat. Die Anwendung überzeugt etwa mit einem sehr ansprechenden Design und einem kundenfreundlichen Einstiegsprozess. Für die Flugpreissuche gibt es diverse hilfreiche Filterfunktionen, etwa flexibles Datum oder Gabelflüge. Darüber hinaus informiert die App auch über Reisehinweise zu Covid-19.Den zweiten Rang erzielt Kayak, ebenfalls mit einem sehr guten Gesamtergebnis. Die App liefert bedarfsgerechte Funktionen und umfangreiche, gut verständliche Inhalte. Als hilfreiche Features stehen unter anderem ein Preiskalender für eine bessere Übersicht der Flugergebnisse, Flugstatus-Informationen und sogar eine Gepäckvermessung via App zur Verfügung.Rang drei belegt Swoodoo (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die App profiliert mit der dritthöchsten Bedienungsfreundlichkeit aller getesteten Anwendungen, zu der das ansprechende Design und ein kundenfreundlicher Einstiegsprozess beitragen. Zahlreiche Sortier- und Filteroptionen stehen für eine passgenaue Abfrage und Preisanzeige zur Verfügung. Zudem gibt es eine Alarmfunktion, die über Preisangebote gewünschter Flugverbindungen informiert.Auch die Checkfelix-App auf Rang vier sichert sich das Qualitätsurteil "sehr gut" - hier überzeugt insbesondere der Umfang an Funktionen und Inhalten. Auf den Plätzen fünf bis sieben landen im Test die Apps von Skyscanner (Qualitätsurteil: "gut") vor Idealo Flug ("befriedigend") und Jetcost ("ausreichend").Fakten zum TestDas Deutsche Institut für Service-Qualität testete die Apps von sieben Diensten, die auf Flugpreisvergleiche spezialisiert sind. Es wurden nur solche Apps berücksichtigt, die sowohl im Google Play-Store (Android) als auch im Apple App-Store (iOS) verfügbar waren. Im Testfokus standen die Bedienungsfreundlichkeit und der Nutzwert der Anwendungen. Die Untersuchung umfasste 35 Betrachtungen der Apps durch geschulte Nutzer sowie 14 Analysen des Nutzwerts (Funktionen und Inhalte) der mobilen Anwendungen.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/5280576