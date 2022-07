SAP -0.57% SEC (SECLOVE): Aktuelle Entwicklung Mitte 2022: Schlägt sich wacker Das wikiofolio "Love me forever" schlägt sich in der aktuellen Krise wacker; auf 1 Jahr +3%, die letzten 6 Monate -6,5% Es wird damit der konservativen Grundgedanken mehr als gerecht. Hinzu kommt eine sehr geringe Volatilität; ein Segen in diesen hektischen Zeiten. In Summe und über Jahre ergibt sich eine Performance, die deutlich über den eher konservativen Indizes MDAX und Eurostoxx liegt. Langfristig ist das Wikifolio zwar dem Nasdaq zwar unterlegen, ist jedoch deutlich schwankungsärmer und hat so den Nasdaq z.B. in den letzten 6 Monaten geschlagen. Die Screenshots für 6 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre findet ihr ...

