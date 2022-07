Partystimmung bei SMA Solar-Aktionären. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund zwei Prozent aufwarten. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 47,46 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu SMA Solar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,1 Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 47,52 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die von dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...