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WKN: A2YNR0 ISIN: DE000A2YNR08 Ticker-Symbol:  
Stuttgart
25.07.22
11:04 Uhr
10,775 Euro
-0,335
-3,02 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
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5-Tage-Chart
EKOSEM-AGRAR AG 5-Tage-Chart
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10,75015,90010:33
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Unternehmen / AktienKurs%
EKOSEM-AGRAR AG10,775-3,02 %
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