DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SISF EMERG.EUROPE A ACC HV8L LU0106817157 BAW/UFN
SISF EMERG.EUROPE B ACC HV8I LU0106819104 BAW/UFN
SISF EMERG.EUROPE ADISAV HV8K LU0106820458 BAW/UFN
SISF EMERG.EUROPE CDISAV HV8J LU0106824443 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SISF EMERG.EUROPE A ACC HV8L LU0106817157 BAW/UFN
SISF EMERG.EUROPE B ACC HV8I LU0106819104 BAW/UFN
SISF EMERG.EUROPE ADISAV HV8K LU0106820458 BAW/UFN
SISF EMERG.EUROPE CDISAV HV8J LU0106824443 BAW/UFN
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