Während die EZB die Zinsen in der Eurozone erstmals seit 2011 wieder angehoben hat, ist die US-Notenbank schon einige Schritte weiter. In dieser Woche steht bereits die vierte Leitzinserhöhung auf der Agenda. Unter den ersten Erhöhungen haben heimische Technologiewerte wie Infineon noch gelitten. Worauf können sich Anleger in dieser Woche einstellen?Die Teuerungsrate ist in den USA ist so hoch wie seit rund 40 Jahren nicht mehr. Die US-Notenbank versucht mit einer Reihe von Zinsanhebung versucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...