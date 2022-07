NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone nach Zahlen von 180 auf 175 Pence gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die europaweiten Serviceumsätze des Telekomkonzerns aus eigener Kraft hätten den Markterwartungen entsprochen und die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne dennoch damit, dass die Investoren die Qualität des Gelieferten infrage stellen dürften. Dabei verwies er unter anderem auf Enttäuschungen im Deutschland-Geschäft./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de