sixt-neuwagen.de erweitert Serviceangebot um Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen

Pullach, 25. Juli 2022 - Die Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist für das Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, bietet ab sofort die Inzahlungnahme von Gebrauchtfahrzeugen über Sixt Neuwagen an. Dabei können Interessierte ihr altes Fahrzeug entweder an Sixt Neuwagen verkaufen oder es bei Bestellung eines Neufahrzeugs in Zahlung geben. Die Abwicklung erfolgt über autohaus24, wobei der Kaufpreis innerhalb von maximal 48 Stunden* bestimmt wird.

Donglim Shin, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Von unserem neuen Angebot des Ankaufs von Gebrauchtfahrzeugen können alle Beteiligten profitieren. Der Prozess ist einfach gestaltet, sodass unsere Kunden den Kaufpreis für ihr Altfahrzeug schnell erhalten oder es optional für ein Neufahrzeug in Zahlung geben können. Gleichzeitig erweitern wir dadurch die Gebrauchtwagenflotte von autohaus24 und können unseren Kunden auch dahingehend ein umfangreicheres Angebot machen."

Ankaufpreisbestimmung in wenigen Schritten Die Preisbestimmung für den Ankauf des Altfahrzeugs ist einfach gestaltet und erfolgt in vier Schritten: 1. Anfragestellung per Mail 2. Ausfüllen des Formulars zum Gebrauchtwagenankauf 3. Versand von Dokumenten (Kopien von Fahrzeugschein und -brief) und Bildern des Fahrzeugs aneinkauf@autohaus24.de 4. Rückmeldung von autohaus24

Nach erfolgreicher Anfrage des Kunden kalkuliert autohaus24 den möglichen Ankaufpreis.

Weitere Informationen zur Inzahlungnahme von Sixt Neuwagen und autohaus24 sind hier verfügbar.

*Der innerhalb dieses Zeitraums ermittelte Preis gilt nur, sofern alle Schäden wahrheitsgemäß vom Kunden angegeben wurden. Sollten im Rahmen des bei autohaus24 durchgeführten Kfz-Gutachtens weitere Schäden oder ein höherer Schadenswert festgestellt werden, kann sich der Ankaufpreis nachträglich verringern. Der von autohaus24 endgültig ermittelte Ankaufpreis ist für einen Zeitraum von vier Wochen unter Vorbehalt gültig.

Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 740 Mio. Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

