Obertshausen, 25. Juli 2022 - Auf einem langen Weg der Verschiebung von Tabu-Linien hat die EZB jetzt den finalen Schritt vollzogen. "Ab sofort kann die Notenbank nach Belieben Staaten finanzieren", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Dabei sind weder die zu unterstützenden Staaten an nennenswertes fiskalpolitisches Wohlverhalten gebunden, noch gibt es einen Deckel für die EZB in Bezug auf die einzusetzenden Summen." Letztlich handelt es sich um einen Freibrief für willkürliche Zuteilung von Geld an Staaten. Die Europäische ...

